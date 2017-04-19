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Moody's'ten Referandum Değerlendirmesi
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Moody's'ten Referandum Değerlendirmesi

Moody’s’ten yapılan değerlendirmede Türkiye’deki referandumdan az farkla ’evet’ sonucunun çıkmasının belirsizliği artırdığı bildirildi.

Moody's'ten Referandum Değerlendirmesi

Moody's'ten yapılan değerlendirmede Türkiye'deki referandumdan az farkla 'evet' sonucunun çıkmasının belirsizliği artırdığı bildirildi.

Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye Anayasa değişikliğini ön gören referandumun gerçekleşmesinin ardından değerlendirmede bulundu. Raporda Türkiye'deki referandumdan az farkla evet çıkmasının belirsizliği artırdığını bildirildi. Moody's Türkiye'ye ilişkin yayımladığı raporunda Türkiye'deki kutuplaşmanın devam edeceği, hükümetin bir yandan iç siyaset, diğer taraftan jeopolitik risklere bağlı güvenlik endişeleriyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Moody's genişlemeci maliye politikası duruşunun devam etmesini ve kamu borçlarının GSYH'ye oranının 2018 sonunda yüzde 30 ile zirve yapmasının beklendiğini bildirdi. - İSTANBUL

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