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Moody's'in Büyüme Beklentisini Aşarız"
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Moody's'in Büyüme Beklentisini Aşarız"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye 2016 yılında beklenenden biraz hızlı büyüdü.

Moody's'in Büyüme Beklentisini Aşarız

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye 2016 yılında beklenenden biraz hızlı büyüdü. 2017 için Moody's beklentisini 2,2'den 2,6'ya çıkarmış. 2018'de de 2,7'den 2,9'a çıkarmış. Bu rakamlar bizim için yeterli değil ama bunları aşacağımızı buradan çok rahat söyleyebilirim." dedi.

Zeytinoğlu, KSO Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, Tunceli Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Geçen pazar günü referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi ön gören anayasa değişikliğinin vatandaşlarca kabul edildiğini hatırlatan Zeytinoğlu, halk oylamasının hayırlı olmasını diledi.

Zeytinoğlu, sanayiciler olarak artık ekonomiye odaklanmaları gereken döneme girdiklerini belirterek, "Öncelikli yabancı yatırımın güvenini kazanmak ve tekrar üretime odaklanmalarını sağlamak ana amaçlarımızdan biri olmalıdır. Bunu yaparken AB üyeliği hedefine yeniden yönelip, Gümrük Birliği modernizasyonu ve Avrupalı yatırımcıların ülkemize gelmesinin önündeki engelleri kaldırarak, buradan faydalanma çabasında olmalıyız." diye konuştu.

"Avrupa Birliği'nin, üzerine düşeni yapma zamanı geldi"

Gümrük Birliği kapsamının hizmetler, tarım ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde güncellenmesi çalışmalarının 2017 yılı itibariyle başladığını kaydeden Zeytinoğlu, bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasının Türkiye için önemli olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, bunun, Türkiye'nin "orta gelir tuzağı"ndan çıkması için bir fırsat olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Biz üzerimize düşenleri yaparken Avrupa Birliği'nin de bilhassa vizeler konusunda ve tırlarımızın kotaları konusunda gerekli adımları atmasının zamanı geldi ve geçtiğini de düşünüyoruz. Son çeyrekte büyüme oranımız beklentilerimizin de üzerinde yüzde 3,5 olarak geldi. Yılı ortalama olarak da 2,9'la bitirdik. Bu, 15 Temmuz darbe girişiminin etkisini düşündüğümüzde 2,9 çok olumlu ve iyi bir rakam ama toplamda baktığımız zaman ülkemizin hedeflerinden kısmen de olsa uzaklaştığımızı görüyoruz. 2016'da tüketimle büyüdük. Bu aslında çok sürüdürülebilir bir şey değil ama olağanüstü bir durum olduğu için bunu olumlu karşılamak durumundayız. Türkiye, 4. çeyrekteki yüzde 3,5 büyümeyle G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 4. ülke oldu, OECD ülkeleri arasında da en hızlı ikinci ülke olmuş. Yıllık 2,9'u değerlendirdiğimizde G20 ülkeleri arasında yine 4'üncüyüz, OECD ülkelerinde de 5'inci sırada yer alıyoruz. Aslında rakamların çok kötü olmadığını buradan görüyoruz."

Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize ettiğini belirten Zeytinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye 2016 yılında beklenenden biraz hızlı büyüdü. 2017 için Moody's beklentisini 2,2'den 2,6'ya çıkarmış. 2018'de de 2,7'den 2,9'a çıkarmış. Bu rakamlar bizim için yeterli değil ama bunları aşacağımızı buradan çok rahat söyleyebilirim."

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