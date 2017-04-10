Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi Düzenleyecek
Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi düzenleyecek.
Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi düzenleyecek. Zirvede Türkiye'nin ekonomik görünümü de ele alınacak.
Kaynak: Dunya.com
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