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Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi Düzenleyecek
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Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi Düzenleyecek

Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi düzenleyecek.

Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi Düzenleyecek

Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi düzenleyecek. Zirvede Türkiye'nin ekonomik görünümü de ele alınacak.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, 16 Mayıs, Türkiye, Ekonomi