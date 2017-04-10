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Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi Düzenleyecek
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Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi Düzenleyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 16 Mayıs'ta, Türkiye'nin ekonomik görünümünün de ele alınacağı Gelişen Piyasalar Zirvesi düzenleyeceğini duyurdu.

Moody's, 16 Mayıs'ta Gelişen Piyasalar Zirvesi Düzenleyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 16 Mayıs'ta, Türkiye'nin ekonomik görünümünün de ele alınacağı Gelişen Piyasalar Zirvesi düzenleyeceğini duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, "Gelişen Piyasalar Hikayesini Yeniden Tanımlamak" konulu zirve,16 Mayıs'ta Londra'daki Grange St. Paul's Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasını Moody's'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Şirketler Başkanı Philipp Lotter'ın yapacağı zirvede, "gelişen piyasalarda toparlanma, dengelenme, riskler, belirsizliği fırsata çevirmek ve Çin'deki reformlar" başlıklarını içeren sunumlar yapılacak.

Zirvede "İzlenmesi Gereken 8 Gelişen Piyasa" başlıklı sunumda ise Çin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Türkiye ekonomileri ele alınacak.

Zirvede, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin olarak EMEA Ülkeleri Kredi Başkanı Yves Lemay, bankacılık sektörü görünümüne ilişkin olarak Kıdemli Kredi Analisti Irakli Pipia ve Türk şirketlerine ilişkin de analist Rehan Akbar'ın sunum yapması bekleniyor.

Moody's'ten bugün yapılan açıklamada, Türkiye'nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya, 2018 için de yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildiği belirtilmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Hindistan, Arabistan, Orta Doğu, 16 Mayıs, Ortadoğu
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