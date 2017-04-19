Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Uzmanlarından Psikolog Kitapçıoğlu Açıklaması

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi uzmanlarından Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, yapılan etki araştırmalarının, çocukların sanal alemde oynanan oyunları aşırı ve kontrolsüz kullanımının gelişimsel gecikme, öfke, dürtü kontrol zorlukları, depresyon, uyku bozuklukları ve sosyal anksiyete sorunlarına neden olduğunu gösterdiğini belirterek, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen doğru içerik ile verildiği takdirde sanal alem oyunları çocukların düşünce süreçlerine ve hızlı öğrenmelerine katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.



Kitapçıoğlu, sanal alemde oynanan oyunlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, birçok anne babanın, çocuklarının telefon, tablet ve bilgisayar başından ayrılmamasından, saatlerce oyun başında zaman öldürmesinden şikayetçi olduğunu hatırlattı.



Anne babaların, çocuklarının internet ve video oyunları oynama konusunda kontrolden çıktığını düşündüğünü dile getiren Kitapçıoğlu, şunları kaydetti:



"Anne babalar olaya günümüzden değil, kendi çocukluklarından baktıkları için 'bizim zamanımızda bunlar yoktu, kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık, tüm gün sokakta oynardık, bilgisayar telefon olmadan da eğlenirdik' gibi cümleler kuruyorlar. Evet, kesinlikle haklılar da... O zamanlar böyle değildi ama hızla ilerleyen bir teknoloji var ve bu durum beraberinde birtakım kolaylıklar ve zorluklar getirdi. Peki bu süreci nasıl idare etmeliyiz?



Anne baba olarak çocuğunuzun sanal alem oyunları için harcadığı zamanın fazla olup olmadığını, bu durumun eğitimini aksatıp aksatmadığını sorgulayarak başlayabilirsiniz. Bilgisayar ve video oyunlarının zararlı yönlerinin aksine potansiyel faydalarının farkına varabilir, bu konuda yol gösterici olabilecek bilgiler edinmekle devam edebilirsiniz. Bu oyunlar zaman zaman çocukların aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanımına neden olmakta ve bu durum beraberinde birtakım problemleri getirmektedir. Bunun sonucunda da kliniklere başvurular hızla artmaya, hem aileler hem de öğretmenler destek talep etmeye başlamışlardır."



"Doğru içerikle verilirse katkı sağlar"



Süreyya Kitapçıoğlu, yapılan etki araştırmalarının, çocukların bu oyunları aşırı ve kontrolsüz kullanımının gelişimsel gecikme, öfke, dürtü kontrol zorlukları, depresyon, uyku bozuklukları ve sosyal anksiyete sorunlarına neden olduğunu gösterdiğini bildirdi.



Tüm bu olumsuzluklara rağmen doğru içerik ile verildiği takdirde sanal alem oyunlarının çocukların düşünce süreçlerine ve hızlı öğrenmelerine katkı sağladığını belirten Kitapçıoğlu, şunları kaydetti:



"Video oyunları aynı boyama yapma, resim çizme, hikaye okuma aktiviteleri gibi bir aktivite olarak kullanılabilir. Yani video oyunları bu birçok aktivite ile birlikte kullanıldığında yararlıdır diyebiliriz. Oyunların çocuklar üzerinde fayda üretmesi için dikkat edilmesi gereken noktalara gelince; öncelikle oyunların içerikleri muhakkak kontrol edilmeli. Şiddet içerikli oyunlar yerine öğretici oyunlar tercih edilmeli. İkinci olarak, yalnız oynanan oyunlardan daha çok grup oyunlarına teşvik edilmeli. Bu bir grup olarak nasıl çalışıldığını öğrenmesine katkı sağlayacak ve diğer insanlarla iletişimini bir nebze olsun artıracaktır. Üçüncü olarak, mutlaka bir limit koyulmalı. Yani yapılması gereken ödev ve işler bitmeden oyun oynamasına müsaade etmeyeceğinizi bilmesi gereklidir. Oyunların içeriği hakkında çocuğunuzla sohbet edin, konuşun. Gerçek ile sanal dünya arasındaki farkı ayırt etmesine yardımcı olun. Bu oyunları tek başına kendi odasında değil de, sizin veya başkalarının görebileceği alanlarda oynamasını sağlayın.



Bu oyunların yanında onların boş zamanlarında sürdürebileceği diğer sosyal faaliyetlerin artmasını sağlayın ve teşvik edin. Eğer hiçbiri olmuyorsa geçici süre oyunu elinden alın ve uygun zamanda belli aralıklarla kendisine geri verin. Son olarak eğer normal veya problemli oyun kullanımını ayırt edemiyor, zaman zaman oyunların olumsuz etkilerini gözlemliyor ve bu konuda çocuğunuzun risk altında olduğunu düşünüyorsanız muhakkak uzman bir kişiden danışmanlık almanızı öneririz."