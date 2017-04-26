Monte Carlo Balesi, Zorlu Psm'de Sahne Alacak

Monte Carlo Balesi, "GÖL - Kuğu Gölü'ne ithafen" gösterisini İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) iş birliğiyle Türkiye'ye gelen topluluk, 16 ve 17 Mayıs'ta sahne alacak.



Çaykovksi'nin baş eserine yepyeni bir yaklaşım getiren çalışma, ünlü yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot ile Fransa'nın önemli edebiyat ödüllerinden Goncourt Akademisi Ödülü sahibi, yazar Jean Rouaud'nun iş birliğinde hayata geçirildi.



Siegfried ve Odette'in zamana meydan okuyan hikayesinin anlatıldığı gösterinin sahne tasarımını, ışık ve karanlıkla oynayarak düşlerin gerçeğe dönüştüğü bir dünya oluşturan görsel yönetmen Ernest Pignon-Ernest üstlendi. Kostümler ise klasik ve güncel ögeleri kullanan Philipe Guillotel tarafından hazırlandı.



Kökleri, Sergei Diaghilev önderliğinde 1909'da atılan ve tüm dünyada bale sanatına yeni bir anlam katarak çığır açan Ballets Russes Topluluğu'na dayanan Monte Carlo Balesi, 1985'de Hannover Prensesi'nin isteğiyle kuruldu.



Jean-Christophe Maillot'nun 20 yılı aşkın süredir hazırladığı "Vers un pays sage", "Romeo et Juliette", "Cendrillon", La Belle, Le Songe, Altro Canto, Faust ve LAC gösterileriyle günümüzün en önemli topluluklarından biri haline gelen topluluk, 50 dansçıdan oluşuyor.



Monaco Dans Forumu'nun da kurucusu Maillot, kariyeri boyunca Monaco Prensliği Kültür Nişanı, Sanat Madalyası ve Legion d'Honneur nişanı sahibi oldu. Maillot, "Hırçın Kız" eseriyle, 2015'te En İyi Performans dahil üç farklı dalda Moskova Altın Maske ödülüne layık görüldü.