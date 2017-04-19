Monster Abra A5 V10.2.2 15.6 Ekran Oyun Bilgisayarı Satışta

Üstün Performans Arayanlar İçin Abra A5 V10.2.2 15.6″ Oyun Bilgisayarı Satışta





Monster Abra A5 V10.2.2 15.6 Ekran Oyun Bilgisayarı Satışa Çıktı.



Monster Notebook'un yüksek performanslı yeni modeli nisan ayı boyunca sürecek cazip bir kampanya ile oyun severlerin beğenisine sunuldu.



Oyun severlerin ihtiyaç duydukları özellikleri her yeni modelle onlara sunmak için çalışan Türk markası Monster, Abra A5 V10.2.2 15.6″ Oyun Bilgisayarı modelini satışa sundu.



Üstün Performans





Tüm modellerinde donanım pazarındaki en yeni teknolojileri kullanan Monster, Abra A5 V10.2.2'de de piyasadaki en güçlü işlemcilerden biri olan Intel®'in 7. nesil Core™ i7-7700HQ işlemcisini tercih etmiş. Bu güçlü işlemci yanında NVIDIA®'nın 4GB GDDR5 belleğe sahip GeForce® GTX1050Ti grafik kartını barındıran model, oyunlarda en üst grafik ayarları seçildiğinde bile yüksek bir performans sunabiliyor.



Monster Abra A5 V10.2.2 15.6 Ekran Özellikleri





Abra A5 V10.2.2'nin yüksek performansına katkı yapan diğer iki kilit unsur ise konfigürasyonunda yer alan; 16GB DDR4L bellek modülü ve 240GB kapasiteli SSD depolama ünitesi; 2400MHz saat hızında çalışan bellekler ve 540 MB/s okuma, 465 MB/s yazma hızına sahip SSD; program ve oyunlardaki yükleme sürelerini kısaltarak performansı ciddi oranda artırıyor. Bunun yanında; oyun ve medya arşivi olarak kullanılabilecek 1TB kapasiteli Seagate ST1000LM048 SATA 3 sabit disk de modelde yer alıyor.



Monster Abra A5 V10.2.2 Oyun Bilgisayarı; aydınlık ortamlarda bile yansıma ve aşırı parlaklık gibi sorunlar yaşatmayan 15.6 inçlik 1920×1080 piksel çözünürlükte IPS Mat LED ekran; RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye; USB 3.0 ve USB 3.1 Gen2 (Type C) bağlantı portları ve 4'ü 1 arada kart okuyucu; 120Hz Full HD görüntü verebilen HDCP destekli HDMI portu gibi; bir oyuncunun ihtiyaç duyabileceği daha pek çok özelliği de standart olarak sunuyor.



Monster Öğrenci İndirimi, Harika Kampanya





Yüksek performansı çarpıcı bir tasarımla sunan Abra A5 V10.2.2; piyasaya çıkışına özel olarak 30 Nisan 2017'ye kadar "Öğrenci İndirimi" ile KDV dahil 4.699 TL'ye satılacak.



Monster Abra A5 V10.2.2 15.6 Ekran Oyun Bilgisayarı Fırsatı!



Monster



http://www.teknotalk.com/monster-abra-a5-v10-2-2-15-6-ekran-56549/