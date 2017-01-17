Monopoly Oyununu Fetö'ye Uyarladılar

NEW Dünyaca ünlü Monopoly oyunu, FETÖ'nün ABD'de ve Türkiye'de gizli örgütlenmesini anlatan "gulenopoly" adıyla FETÖ'ye uyarlandı.



ABD Kongresindeki gelişmeleri haberleştiren The Hill gazetesinin internet sitesinde yayınlanan "gulenopoly" Twitter'da en çok paylaşılan etiketler arasına girdi.



Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı olan ve vergi mükelleflerini bu konuda uyaran çok sayıda Amerikalı da söz konusu oyun uyarlamasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Uyarlamada, FETÖ'nün Türkiye'de gizlice devlete elemanlarını sızdırdığı, ABD'de ise sözleşmeli okulları "charter school" kullanarak vize usulsüzlükleri yaptığı ve vergi mükelleflerinin paralarını örgüt amaçları için kullandığı anlatılıyor.



Uyarlamada örgüt üyelerinin ABD'de siyasetçileri etkileyerek daha fazla okul için onay aldıkları ve bugüne kadar çalışma vizesi olan H-1B ile teknoloji devi Google'dan bile fazla sayıda kişiyi ABD'ye getirdikleri, bu öğretmenlerin örgüte para vermemesi halinde vizelerinin iptal edildiği vurgulanıyor.



Gülen demir parmaklıklar ardında



FBI'ın bu okullarla ilgili soruşturma başlattığı da belirtilen uyarlamanın bir karesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen demir parmaklıklar ardında gösteriliyor.



FETÖ'nün tüm dünyada gizli bir şekilde örgütlendiği ve bir nevi tüm dünyayla "oyun oynadığı" belirtilen uyarlamada, "Ancak gizli planlar ortaya çıktıkça bu oyunun da sonu geliyor." ifadesi kullanıldı.