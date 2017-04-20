Mondragon'a Ülkesinde Silahlı Soygun

Kolombiyalı eski kaleci Faryd Mondragon, ülkesinde silahlı bir hırsız tarafından soyuldu.



Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın kuzeyindeki bir spor mağazasını ziyareti sırasında silahlı bir hırsız tarafından önü kesilen Galatasaray'ın eski file bekçisi Mondragon'un kol saatinin çalındığı ancak fiziksel zarar görmediği belirtildi.



Futbol yorumcusu olarak çalıştığı Kolombiya televizyonu RCN'ye konuşan Mondragon, "Mağazadan çıkacağım sırada direkt üzerime gelerek 'Ya saatini ver ya da ateş ederim.' dedi. İlk başta ne olduğunu anlamadım, ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Hırsız, saatimi aldıktan sonra onu mağazanın kapısında bekleyen üç motosikletliden birine verdi. Daha sonra hemen gaza basıp uzaklaştılar." dedi.



Olayın, Bogota'nın güvenli ve en prestijli mahallelerinden birinde meydana geldiğini söyleyen Mondragon, "Düşünün, bu eğer derdini anlatamayan, zavallı bir insanın başına gelse kim bilir neler olurdu." diye konuştu.



45 yaşındaki eski kaleci, kariyeri boyunca Kolombiya, Arjantin, Fransa, İspanya, ABD ve Almanya liglerinde forma giymiş, 2001-2007 yıllarında da Galatasaray'da oynamıştı.