Monacolu Taraftarlar, Otobüsü Yakınlarında Patlama Olan Dortmund'a Destek Verdi

Şampiyonlar Ligi'ndeki B.Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund otobüsü yakınlarında patlama oldu. Monacolu taraftarlar da stattaki rakip takım taraftarlarına destek oldu.

Monacolu Taraftarlar, Otobüsü Yakınlarında Patlama Olan Dortmund'a Destek Verdi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Borussia Dortmundlu oyuncuları Signal Iduna Park'a götürmek için otelin önünde bekleyen takım otobüsünün yakınlarında bombalı bir patlama meydana geldi.

MONACO'DAN DESTEK

Stadyumda takımlarını desteklemeye gelen Monacolu taraftarlar, oyuncusu Marc Bartra'nın yaralandığı Borussia Dortmund taraftarlarına destek oldu.

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