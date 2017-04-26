Monaco, Mbappe İçin 110 Milyon Euro İstiyor!

Manchester City, Kylian Mbappe'nin transferi için Monaco ile ilk temasını gerçekleştirdi.



Goal'ün edindiği bilgilere göre Fransız ekibi, Mbappe için yaklaşık 110 milyon avro talep edince, Manchester City bu transferde geri adım attı.



18 yaşındaki yıldız futbolcuyu en azından bir sezon daha elinde tutup rekor bir fiyata satmanın planlarını yapan Monaco'da asbaşkan Vadim Vasilyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda şöyle konuşmuştu: "Genç oyuncularımızı kadromuzda tutmak için eimizden geleni yapacağız."



Bu gelişme sonrasında ise Manchester City'nin Arsenal ile olan sözleşmesi 2018 yazında sona erecek olan Alexis Sanchez'e yönelmesi bekleniyor. İngiliz devinin Şilili golcünün transferini yeni sözleşme imzalamamış olması nedeniyle Mbappe'nin maliyetinin yaklaşık yarısına tamamlama niyetinde olduğu gelen haberler arasında.



Golcü transferinde kararlı olan Manchester City'de Sergio Agüero'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Yönetimin, Paris Saint-Germain'den makul bir teklif gelmesi halinde Arjantinli yıldızla yollarını ayırabileceği konuşuluyor.