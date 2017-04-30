Monaco'lu Futbolcu, Bacağının Fotoğrafını Çekince Gündeme Oturdu
Monaco'da forma giyen 23 yaşındaki Fábio Tavares, bacağındaki 7 rakamına benzeyen darbeyi "CR" simgesiyle paylaştı, 7 numaralı formayı giyen Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaptı.
Fransa Ligi'nde Monaco, Toulouse ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Maçın ardından ardından Monaco'da forma giyen Fábio Tavares, bacağına aldığı darbeyi sosyal medyadan komik bir biçimde paylaştı.
23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 7 rakamına benzeyen darbenin yanına, Cristiano Ronaldo ile özleşdeşmiş CR simgesini ekledi. Fotoğraf, sosyal medyada futbolseverlerin ilgisini çekti.
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