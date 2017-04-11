Monaco Genç Yıldızı Kafaya Taktı

Fransız ekibi, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Genç kadrosu ve oynadığı futbolla Avrupa arenasında taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Monaco, önümüzdeki yaz için transfer çalışmalarına başladı.



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan ve ligde şampiyonluğa yürüyen Fransız ekibinde, birçok isim dev kulüplerin kıskacına girdi. Monaco ise sezon sonunda kadrodan ayrılma ihtimali beliren oyuncuların alternatifini çoktan belirledi. Forvet oyuncusu Mbappe'nin yanısıra, orta sahada oynayan Bakayoko ve Fabinho için ciddi teklifler alan Monaco, Anderlecht formasıyla göz dolduran Youri Tielemans'ı kadrosuna katarak, bir genç yeteneği daha parlatmanın hesaplarını yapıyor.



L'Equipe gazetesinin iddiasına göre; 18 yaşındaki Belçikalı için, Anderlecht'in kapısını çalan Monaco, 20-25 milyon Euro arasında bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardı.



16 yaşından beri Anderlecht A Takımı'nda düzenli forma şansı bulan ve bu sezon 27 maçta 12 gol - 8 asistle oynayarak ligin parlayan yıldızı haline gelen Tielemans, Belçika Milli Takımı'nda da 3 maça çıktı. Genç yaşına rağmen A takım seviyesinde 200'den fazla maça çıkan Tielemans'in peşinde Liverpool, Paris Saint-Germain ve Chelsea'nin de olduğu öne sürülüyor.