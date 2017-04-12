Monaco Evine Ajantajlı Dönüyor

Borussia Dortmund - Monaco: 2 - 3



Almanya'da yaşanan patlama nedeniyle bugüne ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Monaco, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.



Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Sven Bender (k.k.) ile 19 ve 79. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Alman temsilcisinin golleri ise 57. dakikada Ousmane Dembele ve 84'te Shinji Kagawa'dan geldi.



Bu maçın rövanşı 19 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.



İSTANBUL / DHA