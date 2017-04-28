Monaco, Beşiktaşlı Talisca İçin Kulübü Benfica'ya Resmi Teklif Yaptı

Beşiktaş'ta oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Talisca'nın gelecek sezon da siyah beyazlı takımda oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken; Benfica'nın Brezilyalı yıldızı sezon sonunda satacağı ifade edildi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Talisca'nın menajeri Jorge Mendes, 23 yaşındaki oyuncuyu satacağına dair Benfica Başkanı Luís Filipe Vieira'ya söz verdi.

monaco teklİf yapti

Çıkan haberlerin ardından Monaco, Talisca için ilk adımı dün gece attı. Monaco'nun Talisca için yaptığı resmi teklif dün gece itibarıyla Benfica'ya ulaştı. Beşiktaş'ın Benfica ile yaptığı anlaşma gereği, Talisca için herhangi bir kulüp 23 milyon Euro ve daha fazlasını öderse, futbolcu o kulübe satılabilir.

fransizlar çok İstİyor

Beşiktaş'ta çıktığı 29 resmi maçta 14 gol 6 asistlik bir performans sergileyen Talisca'nın bonservis bedeli ise siyah beyazlıların önündeki en büyük engel olarak duruyor.