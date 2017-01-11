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Monaco: 65 - Banvit: 63

Monaco: 65 - Banvit: 63

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında Banvit, konuk olduğu Fransız Monaco'ya 65 - 63 mağlup oldu.

Monaco: 65 - Banvit: 63

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında Banvit, konuk olduğu Fransız Monaco'ya 65 - 63 mağlup oldu.

Salon: Stade Louis II

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Miguel Angel (İspanya), Michele Rossi (İtalya)

Monaco: Bost 14, Ouattara 3, Schuler 10, Sy 9, Fofana, Davies 6, Wright 8, Gladyr 8, Aboudou 2, Bryant 5

Banvit: Theodore 12, Chappell, Muric 11, Orelik 6, Vidmar 12, Kulig 11, Tolga Geçim 5, Merthan Mutlu, Furkan Korkmaz 6

1. Periyot: 20-16

Devre: 37-37

3. Periyot: 54-52

İSTANBUL / DHA

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