FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında Banvit, konuk olduğu Fransız Monaco'ya 65 - 63 mağlup oldu.
Salon: Stade Louis II
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Miguel Angel (İspanya), Michele Rossi (İtalya)
Monaco: Bost 14, Ouattara 3, Schuler 10, Sy 9, Fofana, Davies 6, Wright 8, Gladyr 8, Aboudou 2, Bryant 5
Banvit: Theodore 12, Chappell, Muric 11, Orelik 6, Vidmar 12, Kulig 11, Tolga Geçim 5, Merthan Mutlu, Furkan Korkmaz 6
1. Periyot: 20-16
Devre: 37-37
3. Periyot: 54-52
İSTANBUL / DHA
Monaco: 65 - Banvit: 63
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında Banvit, konuk olduğu Fransız Monaco'ya 65 - 63 mağlup oldu.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında Banvit, konuk olduğu Fransız Monaco'ya 65 - 63 mağlup oldu.
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