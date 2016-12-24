Mona Hamlesi, 24 Aralık'ta Salt Sahne'de sizlerle olacak.
Uyarlayan-Çeviren: Alev Koçer
Yöneten: Bahadır Yüksekşan
Orijinal Eser: Victor L. Cahn
Oyuncular: Alev Koçer, Barış Akın, Serra İzmiroğlu
Produksiyon Asistanları: Salt Reji Grubu
Dekor Kostüm Tasarım: Ferit Can /Bahadır Yüksekşan
Işık-Müzik: Tuncay Keleş / Cem Arkon
"İnsan, para, güç ve intikam için değerlerinden nereye kadar vazgeçebilir?
Hayatını satranç hamleleriyle yöneten bir adam…
Güç ve başarının en büyük erdem olduğunu düşünen bir kadın…
Geçmişin karanlığından çıkıp gelen, aşkın soğuk şiddetine bürünmüş bir genç kadın…
Karar sizin…
En dipte olan, en güçlü müdür?"
"Ne kadar dipteysen, o kadar güçlüsün…"
Kaynak: Etkinlik.io