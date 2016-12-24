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Mona Hamlesi

Mona Hamlesi

Mona Hamlesi, 24 Aralık'ta Salt Sahne'de sizlerle olacak.

Mona Hamlesi

Mona Hamlesi, 24 Aralık'ta Salt Sahne'de sizlerle olacak.

Uyarlayan-Çeviren: Alev Koçer

Yöneten: Bahadır Yüksekşan

Orijinal Eser: Victor L. Cahn

Oyuncular: Alev Koçer, Barış Akın, Serra İzmiroğlu

Produksiyon Asistanları: Salt Reji Grubu 

Dekor Kostüm Tasarım: Ferit Can /Bahadır Yüksekşan

Işık-Müzik: Tuncay Keleş / Cem Arkon

"İnsan, para, güç ve intikam için değerlerinden nereye kadar vazgeçebilir?  

Hayatını satranç hamleleriyle yöneten bir adam…

Güç ve başarının en büyük erdem olduğunu düşünen bir kadın…

Geçmişin karanlığından çıkıp gelen, aşkın soğuk şiddetine bürünmüş bir genç kadın…

Karar sizin…

En dipte olan, en güçlü müdür?"

"Ne kadar dipteysen, o kadar güçlüsün…"

Kaynak: Etkinlik.io

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