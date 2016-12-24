Mona Hamlesi, 24 Aralık'ta Salt Sahne'de sizlerle olacak.



Uyarlayan-Çeviren: Alev Koçer



Yöneten: Bahadır Yüksekşan



Orijinal Eser: Victor L. Cahn



Oyuncular: Alev Koçer, Barış Akın, Serra İzmiroğlu



Produksiyon Asistanları: Salt Reji Grubu



Dekor Kostüm Tasarım: Ferit Can /Bahadır Yüksekşan



Işık-Müzik: Tuncay Keleş / Cem Arkon



"İnsan, para, güç ve intikam için değerlerinden nereye kadar vazgeçebilir?



Hayatını satranç hamleleriyle yöneten bir adam…



Güç ve başarının en büyük erdem olduğunu düşünen bir kadın…



Geçmişin karanlığından çıkıp gelen, aşkın soğuk şiddetine bürünmüş bir genç kadın…



Karar sizin…



En dipte olan, en güçlü müdür?"



"Ne kadar dipteysen, o kadar güçlüsün…"