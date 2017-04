Büyük bir partiye dönüşen canlı şovları kalpleri fetheden "Molotov Jukebox", 29 Nisan'da IF Performance Hall Ankara Sahnesi'nde...



Molotov Jukebox gypsy'den swing'e, latin soul ve calypso'dan disco'ya yayılan müzikleriyle yeni bir tarzı da ortaya çıkardı: gypstep. "Game of Thrones", "Harry Potter" gibi dizi ve filmlerin tanıdık yüzü Natalia Tena'nın önderliğinde, dünya sahnelerinin tozunu attıran topluluk, Double Dare adlı EP'lerinin ardından "David Bowie", "Finley Quaye" ile çalışan "Bacon&Quarmby" ikilisinin diğer yarısı "Jonathan Quarmby" ile bir araya gelerek ikinci EP'leri "Bang!"i yayınladı.



Kışkırtıcılığın eğlenceye nasıl dönüştüğünü anlamak için Molotov Jukebox'ı canlı görmeli ve enerjilerine ortak olmalısınız.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : IF Performance Hall



Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Molotov Jukebox



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır