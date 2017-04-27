Moldova'da Yolsuzlukla Mücadele

Moldova'da Ulaştırma Bakanı Iurie Chirinciuc ve Devlet Karayolları İdaresi Müdür Vekili Veaceslav Teleman, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.



Yolsuzlukla mücadele savcıları, ofislerinde arama yapılan Chirinciuc ve Teleman'ın, Avrupa Birliği (AB) fonlarından zimmetlerine para geçirdikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.



Chirinciuc, gözaltına alınmasını "siyasi bir şov" olarak nitelendirdi.



Ülkede iki şirketin sahiplerinin de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.



Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Sözcüsü Angela Starinschi, soruşturma yürütüldüğünü doğrularken konuya ilişkin ayrıntı vermedi.