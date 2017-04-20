Moldova'da "Kaybolan 1 Milyar Dolar" Davasında Bir Karar Daha Verildi

Moldova'da 2014 yılında 3 ayrı bankadan kaybolan 1 milyar dolar davasında, iş adamı ve eski milletvekili Veaceslav Platon 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Başkent Kişinev'deki mahkeme, 44 yaşındaki Platon'a "zimmetine para geçirme" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verdi.



Veaceslav Platon'un ayrıca, iflas eden "Savings Bank'ı hortumlama" suçlamasıyla da 45,2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.



Öte yandan hakkındaki suçlamaları reddeden Platon, kararın siyasi olduğunu savundu.



Ukrayna, geçen ağustos ayında Veaceslav Platon'u ülkesine iade etmişti.



Moldova'da 2009-2013 yıllarında başbakanlık yapan Vlad Filat, 2015 yılı ekim ayında, 2014'te kayıp 1 milyar dolar skandalı nedeniyle görülen davada gözaltına alınmıştı.



Kişinev Bölge Mahkemesi, bu skandalla bağlantılı olarak Filat'ı aynı zamanda iş adamı olan Orhey Valisi İon Şor'dan rüşvet almak suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.



Bankacılık sektöründen 1 milyar doların kaybolmasıyla ekonomik krize giren Moldova'da halk, olayın üzerine yeterince gidilmediği gerekçesiyle hükümeti eleştiriyor.



Finansal kriz nedeniyle ülkenin para birimi Moldova leyi, geçen yıl yüzde 60 değer kaybederken, kaybolan paranın akıbeti ise hala bilinmiyor.