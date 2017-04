MOİ Sahne'de gelecek hafta

18 Nisan Salı günü saat 20.30'da tiyatro oyunu 'Alevli Günler'

'Alevli Günler' komedi oyunu MOİ Sahne'de izleyiciyle buluşacak. Çocukluklarından beri ayrılmamış üç arkadaştan biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci biri de Türk kültürü profesörü olmuştur. İçlerinden biri kanser olur ve öldükten sonra yakılmak ister. Hasta olan arkadaşlarının bu isteğini yerine getirmek ise oldukça zordur. Üç arkadaşın farklı düşünceleri sebebiyle, başvurdukları her mecrada başka bir komedi yaşanır. Irmak Bahçeci'nin yazdığı Yıldıray Şahinler'in yönettiği oyunda; Cem Davran, Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler, Selin Yeninci ve Erkan Can rol alıyor.

19 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Ferhan Şensoy'dan 'Ferhangi Şeyler'

Gündelik olayların 'Ferhanca' bir değerlendirmesi olan tek kişilik komedi oyunu 'Ferhangi Şeyler', 1987 yılından beri aralıksız olarak seyirciyle buluşuyor. Oyun, hayatımıza dair güncel olayları konu alarak her dönem kendini yeniliyor.

20 Nisan Perşembe günü: saat 20.30'da Genco Erkal ile 'Bir Delinin Hatıra Defteri'

Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan ve 1965 yılında sahneye uyarlanan 'Bir Delinin Hatıra Defteri', Genco Erkal performansıyla izleyiciyle buluşuyor. Toplumsal kara mizah türündeki oyun güldürürken derin bir dram sunuyor.

21 Nisan Cuma günü saat 21.00'da 'Murat Dalkılıç' konseri

Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenecek konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.

22 Nisan Cumartesi günü saat 21.00'da 'Cengiz Kurtoğlu' konseri

Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenecek konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.

23 Nisan Pazar günü saat 13.00'da çocuk oyunu 'Canım Kardeşim Müzikali 2' ve saat 19.00'da tiyatro oyunu 'Ayrılık'

Televizyon ekranlarında çocukların severek izlediği 'Canım Kardeşim'in yepyeni müzikali 'Canım Kardeşim Müzikali 2' MOİ Sahne'de izleyiciyle buluşuyor. Oyun; eğlenmek ve güzel zaman geçirmek için sadece bilgisayar oynanmaması gerektiğini anlatıyor. Oyuna Barış Manço karakteri gibi sürpriz tiplemeler de katılıyor. Danslı ve müzikli oyun, çocukların da dahil olduğu bir eğlenceye dönüşüyor.

Yönetmenliğini Prof. Dr. Semih Çelenk'in üstlendiği, Behiç Ak'ın kaleme aldığı 'Ayrılık' adlı oyunda; Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış rol alıyor. Kadın ve erkeğin ayrılık sonrasındaki ilk karşılaşmalarındaki olasılıklar üzerine kurulu olan oyun, traji komik bir hikayeyi konu alıyor.