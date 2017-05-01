MOİ Sahne'de bu hafta

5 Mayıs Cuma günü; saat 21.00'da 'Serkan Kaya' konseri

Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenen konserde Serkan Kaya sevilen şarkılarını seslendirecek.

6 Mayıs Cumartesi günü; saat 21.00'da 'Hande Yener' konseri

Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Hande Yener geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendirecek.

7 Mayıs Pazar günü; saat 13.00'da ve 15.00'da çocuk müzikali Rafadan Tayfa 'Türkiye'dir Burası'

Rafadan Tayfa çocuk müzikali 'Türkiye'dir Burası' ile güzel ülkemizin dört bir yanını dolaşıyor. Ülkemizin geleneklerini hiç olmadığı kadar samimi bir dille aktarırken, kültürümüze dair öğeleri müzikli ve danslı bir oyunla izleyiciye sunuyor. 'Türkiye'dir Burası'; eşsiz dansları, özgün şarkıları ve güçlü sahne prodüksiyonu ile izleyiciye bir şölen yaşatıyor. Oyun saat 13.00 ve 15.00'da iki farklı seansta MOİ Sahne'de izleyiciyle buluşacak.

7 Mayıs Pazar günü; saat 20.00'da Yılmaz Erdoğan'ın tek kişilik gösterisi 'Münaşaka'

Usta tiyatrocu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan kendi yazıp, yönettiği tek kişilik oyunu 'Münaşaka' ile MOİ Sahne'de izleyiciyle buluşuyor. Uzun soluklu bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluşacak olan Yılmaz Erdoğan, bir yandan dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair güçlü tespitleriyle bir yandan da kendine dair merak edilen sorulara vereceği cevaplarla seyirciyi çok komik ve ''hakiki'' bir yolculuğun içine alacak.

