Türkiye'de rock müzik tarihinin en önemli grubu olan Moğollar, 21 Ocak'ta KadıköySahne'de!



1971 yılında Fransa'da yayımladıkları albüm ile Charles Cros Academy Ödülü'nü (aynı ödülü bir yıl önce Jimi Hendrix, bir yıl sonra ise Pink Floyd almıştır) alan grup, müzik kariyerinin bir bölümünü de yurt dışında geçirdi. Tarihi boyunca Cem Karaca, Barış Manço, Selda gibi dönemin önemli vokalistiyle çalışan Moğollar, 1970'lerin sonlarına doğru ülke koşulları müzik yapmanın mümkün olmadığı hale geldiği için dağılmak durumunda kaldı.



1993 yılında başlatılan bir imza kampanyası sonucu yeniden bir araya gelen gruba klavyede Serhat Ersöz katıldı. 2008 yılında gruba, vokalist olarak Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca eklendi. 2010 yılında grubun davulcusu Engin Yörükoğlu'nun kansere yenik düşmesinin ardından gruba Kemal Küçükbakkal katıldı.



Türk müziğinin 45 yıllık çınarı bu yıllara 23 adet 45'lik ve 11 adet stüdyo albümü sığdırdı. Moğollar'ın hala üretiyor ve hala sahne alıyor olmasının sırrı samimiyetlerinde gizli...