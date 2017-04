Moğolistan'da Helal Kesim Tika ve Tse Desteğiyle Sağlanıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Moğolistan'da düzenlediği "Helal Kesim Standartları" eğitim programı katılımcılarına sertifikaları verildi.



Moğolistan Gıda, Köy İşleri ve Hafif Sanayi Bakanlığında düzenlenen törende, Bakan Yardımcısı J. Saule, Türkiye'nin Ulan Bator Büyükelçi Vekili Yunus Emre Bayrak, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Veysel Çiftçi, Moğolistan Et Üreticiler Birliği Başkanı G. Ochirbat ile program katılımcıları yer aldı.



Bakan Yardımcısı Saule törende yaptığı konuşmada, TİKA iş birliğinde gerçekleştirilen, "Moğolistan'da Helal Kesim Standartlarının Oluşturulması" projesinin et ve et ürünlerinin ihracı için önem arz ettiğini vurgulayarak, bu alanda iş birliğinin devam etmesi hususundaki temennilerini dile getirdi.



Büyükelçi Vekili Bayrak, Moğolistan'da helal standartların altyapısının oluşturulması, hayvancılık sektörünün ve dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişmesine destek vererek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin gelişmesine katkıları sebebiyle TİKA'ya teşekkürlerini iletti.



TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Çiftçi, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik Moğolistan'da gerçekleştirilen projelerle ilgili sunum yaptı.



Çiftçi, her kış karşılaşılan yem kıtlığına çare olması amacıyla başlattıkları ülke iklimine uygun yem yetiştiriciliği pilot uygulaması ve helal standartlarına uygun kesimhane kurulması projeleri ile Moğolistan hayvancılık sektörünün önünün açılacağını belirtti.



Ülkede hayvancılık sektörünün canlandırılması, mevcut potansiyelin verimli kullanılabilmesi ve çiftçilikle uğraşan ailelerin gelirinin artırılması amacıyla Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanlığı iş birliğinde, TSE uzmanlarının katılımıyla 13-15 Nisan tarihlerinde et ve et ürünleri sektöründe çalışan 30 Moğol uzmana yönelik "Helal Kesim Standartları" konulu eğitim programı düzenlenmişti.