Mogherini Türkiye'nin Üyeliğine Memnun Oluruz

Mogherini Türkiye'nin üyeliğine memnun oluruz(Tür: Dış)

Mogherini Türkiye'nin üyeliğine memnun oluruz

(Tür: Dış)

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye