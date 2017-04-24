Mogherini - Lavrov Ortak Basın Toplantısı

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Ortak basın toplantısı görüntüsü Resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, heyetlerarası görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.