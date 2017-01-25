Mogherini: 'Kosova ve Sırbistan Somut Adımlar Atmalı'





Brüksel'de biraraya gelen Kosova ve Sırbistan liderleri diyaloğa devam edilmesi konusunda mutabık kaldı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini iyi niyet belirtisi olarak somut adımların atılması gerektiğini söyledi:



"Umarım önümüzdeki günlerde ve saatlerde herkes birbirine yönelik daha az yorumda bulunur böylece somut anlamda mevcut sorunlara gerçekten çözüm üretmeye çalışabiliriz."



Convened #Serbia – #Kosovo Dialogue: I've seen mutual respect, leadership, vision, commitment. Dialogue continues https: //t.co/PSXM9SlygB pic.twitter.com/NgTE6Za1Cg— Federica Mogherini (@FedericaMog) 24 janvier 2017



Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan bu bağımsızlığı tanımadı.



Sırpların yoğun olarak yaşadığı Kosova'nın Mitrovitsa şehri en büyük gerilim hattını temsil ediyor.



Son zamanlarda Sıbistan ile Kosova arasında gerginlik en üst düzeye ulaştı. Sırbistan Kosova'ya üzerinde 'Kosova Sırbistan'ındır' yazılı bir yolcu treni gönderdi. Kosova polisi olaya müdahale ederek treni sınırda durdurdu.



Kosovalı yetkililer Mitrovitsa şehrinde Sırplar tarafından inşa edilen ve kenti ikiye bölen duvarın da yıkılmasını istiyor.



AB, Kosova'nın kalkınmasında en çok maddi katkı sağlayan uluslararası kurum özelliğini taşıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Dışişleri politikası atmalı Kosovo Kosova Avrupa Birliği Snırlar adımlar Federica Mogherini Mogherini: somut Sırbistan Gepost: 25 januari 2017