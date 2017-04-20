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Mogherini: Biz Değil İngiltere Kaybeder
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Mogherini: Biz Değil İngiltere Kaybeder

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brexit ile İngiltere'nin kaybının Avrupa Birliğinden daha büyük olacağını belirtti.

Mogherini: Biz Değil İngiltere Kaybeder

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brexit ile İngiltere'nin kaybının Avrupa Birliğinden daha büyük olacağını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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