Mogherini: Biz Değil İngiltere Kaybeder
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brexit ile İngiltere'nin kaybının Avrupa Birliğinden daha büyük olacağını belirtti.
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brexit ile İngiltere'nin kaybının Avrupa Birliğinden daha büyük olacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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