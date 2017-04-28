Mogan Sel Kapanı Alanına 1000 Fidan Dikildi

Gölbaşı Belediyesi ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğünün birlikte düzenlediği fidan dikme etkinliğinde bin sedir fidanı toprakla buluştu.



Mogan sel kapanı alanında gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Göçer, Baldudak ve İhsan Köksal Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.



Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Mogan sel kapanının Gölbaşı ve Ankara'nın sel baskınlarına karşı bir teminat olduğunu söyledi. Gölbaşı'nın göl ve su olarak zengin bir ilçe olduğunu aktaran Duruay, şunları kaydetti:



"Bunu da yeşille taçlandırdığımız zaman Gölbaşı'nın güzelliği ortaya çıkıyor. Burada fidan dikme programı gerçekleştirdik. Hem gençlerimize ağaç sevgisini aşılıyor hem de en azından 'dikili bir ağacım var' demelerini sağlıyoruz. Gölbaşımıza hayırlı olsun. 3 sene içerisinde yaklaşık 200 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Bunu da inşallah artıracağız. Gölbaşı'nda kişi başına düşen aktif yeşil alanı artırma çalışmalarımız devam ediyor. Fidan dikmek hem dini hem de insani görevimiz."



DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar da, Mogan sel kapanının, Ankara'nın taşkınlara karşı emniyetini sağlayan bir yapı olduğunu söyledi. Dündar, Mogan sel kapanının, taşkın olduğunda, yaklaşık 20 milyon metreküp suyu depolamak suretiyle Gölbaşı ve Ankara merkeze doğru olan kanallara yönlenmesini geciktirmek amacıyla yapıldığını ifade ederek, "Geçen sene DSİ 5. Bölge Müdürlüğü olarak bu yapıtı tamamlayarak hizmete açtık. İnşallah bu tesis sayesinde artık Ankara ve Gölbaşı taşkına karşı daha güvenli bir hale gelmiş oluyor. Bugün burada sel kapanımızın çevresindeki yerlerde ağaçlandırma faaliyetine gençlerimizle beraber yaptık. Böyle bir etkinliğe destek verdikleri için Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'a, personeline, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum."



Etkinlikte, Başkan Duruay, DSİ 5. Bölge Müdürü Dündar ve öğrenciler fidanların can suyunu verdi. - ANKARA