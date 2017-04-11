Modoko: "Kdv İndirimi Yılsonuna Kadar Devam Etmeli"

Hükumetin mobilya sektöründe KDV indirimini eylül sonuna kadar uzatması sektör temsilcilerini rahatlattı. Modoko, yaşanan gelişmenin mobilya sektörünü olumlu etkileyeceğini açıkladı.



Mobilyada KDV oranının eylül sonuna kadar yüzde 18'den 8'e düşürülmesi sektörde olumlu bir hareketlenme sağlayacak. Alınan kararın mobilya sektörünü yüzde 25-30 oranında hareketlendireceği belirtiliyor. Sağlanan yüzde 10 indirim doğrudan tüketiciyi sevindirecek ve sektörde istihdam artırımını sağlayacak. İndirim evlilik sezonunu kapsadığı için sektörün hareketlenmesi de bekleniyor. Sektör temsilcileri KDV indiriminin eylül sonuna kadar sürmesinin sektöre yetmeyeceğini bir yıl boyunca uzatılması gerektiğini belirtiyor.



KDV indirimi sektördeki kayıt dışını engelledi



KDV indiriminin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi, mobilya sektörüne rahat nefes aldırıp piyasaları canlandırırken yüzde 25-30 civarında büyüme sağladı. Mobilya sektöründeki olumlu gelişmeleri ve uygulanan indirimi değerlendiren Modoko Başkanı İ. Etem Özçelik, "Mobilya sektörü olarak hareketli bir dönemden geçiyoruz. Devlet teşvikiyle mobilya sektöründe önemli bir büyüme hedefliyoruz. Mobilya, Türkiye'nin yeni ekonomi sektörü haline geliyor. KDV indirimi kayıt dışı faturasız satışların azalmasını sağlar ve iç pazarı hareketlendirir. Bu gelişmelere bağlı olarak KOBİ'lere de önemli fırsatlar sunuyor"dedi.



"Mobilya Türkiye'nin lokomotif sektörü olabilir"



KDV indiriminin yüzde 18'den yüzde 8'e düşmesi, mobilya sektörüne rahat nefes aldırıp piyasaları canlandırırken yüzde 25 - 30 büyüme civarında büyüme sağladı. Mobilya sektöründeki olumlu gelişmeleri ve uygulanan indiriminden çok memnun olduklarını dile getiren Modoko Başkanı İ. Etem Özçelik, "Mobilya teşvik edilirse; lokomotif sektörler arasına girer. Türk mobilyacıları, ithalatın 3 katı ihracat yapıyor. Dış ticaret açığı yok. Dünya üretiminde ilk 20'deyiz. Destek devam ederse ilk 5'e gireriz. Hemen her yörede bir mobilya imalatçısı bulunuyor. Ancak, vergi kaçaklarının ve haksız rekabetin önlenmesi için sektörde KDV yüzde 8'de kalmalı" dedi.



"Dünyada mobilya pazarında ilk 5'e girebiliriz"



Modoko Başkanı İ. Etem Özçelik "Türk mobilya sektörü dünya üretiminde 17. Sırada Sektörün desteklenmesi halinde dünya mobilya pazarında ilk 5'e girebiliriz. Devlet teşvikiyle eylül sonuna kadar uzatılan bu indirim oranının geçici değil kalıcı olmasını talep ediyoruz. KDV indiriminin kalıcı olması istihdamda sürdürülebilir bir büyüme oluşturacak. Özellikle sektörde büyümenin gerçekleşmesi için KDV indirimi gibi olumlu bir kararın uzatılması ve uzun soluklu vergi kazanımına da katkı sağlamasıdır. Maliye Bakanı Naci Ağbal, mobilya ve beyaz eşyada, pazarın canlanması için yapılan KDV indiriminin uzatılabileceğinin işaretini vermişti. Evlilik sezonunu da içine alacak bu sürecin kalıcı hale gelmesi asıl temennimiz. Yapılan yüzde 10'luk indirim oranı doğrudan tüketiciyi sevindirdi. Özellikle evlenmek isteyen çiftler mevcut bütçelerinin yetersizliğinden dolayı ithal mobilyaları tercih ediyordu. KDV indirimi mobilya sektöründe gerçekleştiği için yerli mobilya talebi de arttı. Bunun yanı sıra alınan kararla kısa süreliğine de olsa sağlanan istihdam sektör çalışanlarını da sevindirmişti. 30 Eylül'de sona eren KDV indirimiyle mobilya sektöründe çok olumlu hava oluştu. İndirimin başladığı dönemde satışlara yüzde 30 yansıdı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL