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Sicil Affına Bir Destek de Modoko'dan
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Sicil Affına Bir Destek de Modoko'dan

Ak Parti Hükümeti, kara listede bulunan esnaf ve tüketiciler için sicil affını Meclis'e getirdi. Modoko'da sicil affı için destek verdi.

Sicil Affına Bir Destek de Modoko'dan

Son dönemde ard arda teşvik ve faizsiz krediler ile piyasaya moral ve nakit sağlamaya çalışan hükümet, bu imkanlardan faydalanması zor görülen kara listede bulunan esnaf ve tüketiciler için sicil affını Meclis'e getirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da kabul edilen düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu haberin ardından pek çok sektörde olduğu gibi mobilya ve imalat sektöründen de açıklama geldi.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, "Ekonominin hareketlenmesi çalışmalarında çok önemli bir olgu yaratan Sicil Affı, özellikle küçük esnafı sevindirecek. MODOKO da dahil, Sicil Affı tüm sektörlere bir ivme verecek. Sicil Affı sayesinde, borcunu tahsil edemeyen birçok firmanın kasasına para girecek. Bu para da beklediğimiz para trafiğine bir yoğunluk kazandıracak. Hükümetin bu yapılandırma ve Sicil Affı konusundaki çalışmaları bizi sevindirdi. Zira kredi, kredi kartı, çek, senet borcundan dolayı kara listeye alınıp bankalardan eli boş dönenlerin umutla beklediği sicil affı yakında yürürlüğe girecek. Sicili temizlenen hemen kredi çekebilecek ve işlerine yatırım yapabilecek" dedi. - İSTANBUL

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