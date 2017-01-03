Ortaköy'deki Reina'da 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik taziye mesajlarını iletti.
Etem Özçelik mesajında, "İstanbul Ortaköy'de gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Birliğimize beraberliğimize vatanımızın bütünlüğüne yapılan bu hain saldırıyı kınıyor bir an önce bitmesini temenni ediyoruz" dedi. - İSTANBUL
Modoko'dan Reina Terör Saldırısına Taziye Mesajı
Ortaköy’deki Reina’da 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik taziye mesajlarını iletti.
Ortaköy'deki Reina'da 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik taziye mesajlarını iletti.
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