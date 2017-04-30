Modifiye Tutkunları, Kozlu'da Bir Araya Geldi

Kozlu ilçesinde bir araya gelen modifiye araç tutkunları, kaynaşma etkinliği gerçekleştirdi.



İlçeye bağlı Ilıksu mevkisinde buluşan modifiye araç tutkunları adına açıklama yapan Cafer Altay, yaklaşık 3 ay önce kurdukları sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla "Zonguldak Park Modifikasyon Tutkunları" grubunu kurduklarını söyledi.



Altay, "Arkadaşlarımız ilgi gösterdi, hepsine teşekkür ederim. Kendimize ait bir yer istiyoruz. Ayrıca bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.



Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'da modifiye tutkunlarını ziyaret etti.



Yılmaz, "Yer sorunuyla ilgili bir talep olursa bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara yönelmesini istemiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz." dedi.