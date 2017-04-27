Modifiye Otomobil Tutkunları Simav'da Buluşacak

Modifiyeli otomobil ve spor otomobil tutkunları, Simav ilçesinde buluşacak.



Simav Belediyesi ve Efsane Organizasyon'un ortaklaşa düzenlediği Simav Modifiye Otomobil ve Modifiye Etkinliği, 20-21 Mayıs'ta fuar alanında düzenlenecek.



Organizasyon yetkilisi Sabri Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Simav'da düzenleyecekleri etkinliğe 28 ilden katılacak olan özel tasarımlı otomobil ve motosikletlerin sergileneceğini söyledi.



Modifiye denilince halk arasında olumsuz bir algı olduğunu hatırlatan Aslan, şöyle konuştu:



"Halkımız arasında modifiye araç dendiğinde farklı bir algı var biz bu algıyı kırmak istiyoruz. Önceki senelerde Kütahya'da yaptığımız etkinliklerle bunu başardığımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımız yollarda karşılaştıkları olumsuz örnekleri dikkate almasınlar. Modifiyeli araç dendiğinde bu araçları sahipleri tamamen saygın ve bir o kadarda kaliteli insanlar araçlarına değer verip araçlarını baştan aşağıya yeniliyorlar. Örneğin ses sistemini değiştiriyorlar. Kaporta aksamını yeniliyorlar."



Aslan, etkinlikte basıklık, desibel, ticari ve güzellik kategorilerinde yarışmalar düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.