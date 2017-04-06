Moderno, 2 Yıllık Ar-Ge Çalışmasıyla Telefonla Kumanda Edilen Akıllı Tekne Üretti
Moderno Mobilya, 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda yüzde 100 yerli ürünü Moderno WR 20 Açık Deniz Balıkçı Teknesi'ni üretti.
Moderno Mobilya, 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda yüzde 100 yerli ürünü Moderno WR 20 Açık Deniz Balıkçı Teknesi'ni üretti. Tekne önümüzdeki ay CNR Boat Show'da görücüye çıkacak.
Kaynak: Dunya.com
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