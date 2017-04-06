Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Moderno, 2 Yıllık Ar-Ge Çalışmasıyla Telefonla Kumanda Edilen Akıllı Tekne Üretti
Ara
BİST 89.037 %0,48
DOLAR 3,6607 %0,43
EURO 3,9011 %0,32
PARİTE 1,0654 %-0,16
ALTIN 147,86 %0,67
FAİZ 11,39 %0,53
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Moderno, 2 Yıllık Ar-Ge Çalışmasıyla Telefonla Kumanda Edilen Akıllı Tekne Üretti

Moderno Mobilya, 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda yüzde 100 yerli ürünü Moderno WR 20 Açık Deniz Balıkçı Teknesi'ni üretti.

Moderno, 2 Yıllık Ar-Ge Çalışmasıyla Telefonla Kumanda Edilen Akıllı Tekne Üretti

Moderno Mobilya, 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda yüzde 100 yerli ürünü Moderno WR 20 Açık Deniz Balıkçı Teknesi'ni üretti. Tekne önümüzdeki ay CNR Boat Show'da görücüye çıkacak.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mobilya, Cnr, Murat Erat