Modern Pentatlonda Hedef Olimpiyat Madalyası

DURMUŞ GENÇ - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Öner, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.



Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun 3 ay önce yapılan genel kurulunda göreve getirilmelerinin ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve Muğla'da düzenledikleri programda milli takım için seçmelerin gerçekleştirildiğini kaydetti.



Modern pentatlonda başarıyı hedeflediklerini anlatan Öner, "Modern pentatlonu oluşturan yüzme, binicilik, atıcılık, koşu ve eskrim, genlerimizde var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ikişer kadın ve erkek sporcuyla katılmak istiyoruz. Katılmanın dışında orada kürsüye çıkmayı hedefliyoruz." dedi.



Sporcuların eğitimine büyük önem verdiklerini ve bu nedenle yıl içerisinde çeşitli etkinlikler yapacaklarını ifade eden Öner, özellikle binicilik ve eskrimde daha iyi olabilmek için çalışma yürüttüklerini aktardı.



Başkan Öner, olimpiyatlarda başarı elde ederek Türk halkını gururlandırmak istediklerini belirterek, "Kabiliyetimize, ekibimize, projelerimize güveniyoruz. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birçok ülkenin yapamadığını yapıp ülkemizi 4 sporcuyla temsil etme hakkını kazanacağız. Tokyo 2020'de madalya alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Ünsal: "Sporcularımız çok iyi hazırlanıyor"



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Yasemin Ünsal ise Muğla'daki kampın sporcular için çok verimli geçtiğini belirtti.



Ünsal, Menteşe ve Ula ilçelerindeki spor salonları ve doğal parkurların beklentilerinin çok üstünde olduğunu vurgulayarak, "Sporcularımız burada çok iyi hazırlanıyor." ifadesini kullandı.



Sporcuların sabahları Gökova'daki tesislerde koşu, atış ve binicilik, öğleden sonra ise Menteşe'deki tesislerde yüzme ve eskrim yaptığını dile getiren Ünsal, kampta yürütülen çalışmaların ardından belirlenecek sporcuların, 23-27 Şubat'ta ABD'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacağını sözlerine ekledi.