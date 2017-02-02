Modern Pentatlon Milli Sporcusu İlke Özyüksel: "Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları

MODERN Pentatlon tarihinde ülkemiz adına ilk defa Rio Olimpiyatları'na katılarak tarihi bir başarıya imza atan milli pentatloncu İlke Özyüksel: "Hedefim, yeniden olimpiyatlar" dedi.



Modern Pentatlon Milli Takımı kadrosu olarak çalışmalarının karşılığını alacaklarını söyleyen İlke Özyüksel, asıl hedeflerinin yurt dışında madalya kazanmak ve dünya rekorları kırmak olduğunu dile getirdi.



Özyüksel, "2017 yılı ile başlayan yarışmalardaki derecelere bakıldığında bu ortaya çıkıyor. Federasyonla çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Kamplar, yarışmalar, katılımlar gayet iyi. Güzel bir ekibiz, inşallah hep beraber daha iyi bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.



"HEDEFİM AMERİKA'DA ÖNCE FİNAL, SONRA İLK 6 GİRMEK"



2017 yılının Uluslararası ilk faaliyeti olan Biathle/Triathle Dünya Şampiyonası hakkında konuşan İlke Özyüksel, "Bu yarış Uluslararası anlamda 2016 Rio'dan sonra ilk olacak. Genelde ilk yarışlar biraz sıkıntılı olur ama biz hazırlıklı olduğumuz için Amerika'da iyi sonuçlar alacağız. Genel sonuçlara bakıldığında ise her zaman yılın ilk aylarındaki yarışlarda tüm dünya sporcularının performansları normal olur. Bizim için bu bir avantaj diye düşünüyorum. Benim ve takım arkadaşlarım için yılın ilk yarışması. 2019 yılında Tokyo olimpiyatları için kota müsabakaları başlayacak. Bu tarihe kadar katıldığımız tüm organizasyonlar bizim için hazırlık olacak. Tabii ki hedefimiz tüm organizasyonlarda derece yapmak. İnşallah bu ekipten iki veya üç kişi Tokyo kotası alacağız. Muğla'da yapılan milli takım aday kadro belirleme yarışlarıyla aynı tarihte, Macaristan'da Uluslararası bir yarış yapıldı. Kendi açımdan değerlendirdiğimde katılsaydım eğer, orada da derece alırdık. Hedefim Amerika'da önce finale kalmak ve dünya sıralamasında ilk altının içerisinde yer almak" şeklinde konuştu.



- Ankara