Modern Hayvancılık Teknikleri Eğitimleri Tortum ve Narman'da Tamamlandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız" isimli AB Projesi kapsamında Erzurum'un Tortum ve Narman ilçelerinde düzenlenen modern hayvancılık teknikleri eğitimleri tamamlandı.



Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETÜSEM), Tortum ve Narman Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlükleri işbirliği ile düzenlenen Modern Hayvancılık Teknikleri konulu eğitimlerin sertifika törenleri; Erzurum milletvekili Orhan Deligöz, Tortum İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Narman Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Salim Pehluvan, Tortum Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Özlem Satoğlu Korkmaz, ETÜSEM Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Abdulkadir Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.



Sertifika töreninde söz alan Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ileri ve modern hayvancılık tekniklerinin uygulanmasının verimliliği artıracağını, dünya ülkeleriyle rekabet edebilmemizi sağlayacağını ifade etti.



Narman'da düzenlenen programdaki konuşmasında modern tarımın önemine değinen milletvekili Orhan Deligöz, Erzurum'un damızlık sığır yetiştirme pilot merkezi olarak seçildiğini, son dönemde hayvancılık konusunda hükümet olarak ciddi destekler verilmeye başlandığını vurgulayarak çiftçilerin de modern tekniklere yönelmeleri gerektiğini belirtti.



Tören, kursu başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi. - ERZURUM