Modern Dünyada Müslüman Olmak
MODERN DÜNYADA MÜSLÜMAN OLMAK etkinliği 2017-04-22 18: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MODERN DÜNYADA MÜSLÜMAN OLMAK etkinliği 2017-04-22 18: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) No: 52 Fatih
Başlangıç Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Kategori : MODERN DÜNYADA MÜSLÜMAN OLMAK
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io