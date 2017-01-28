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Modern Dans Atölye Çalışması
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Sinan Canan ile Bir Ar-Ge Ürünü Olarak Bey...
Modern Dans Atölye Çalışması
28 Ocak 2017 Cumartesi 00:06
Dans Kulübü tarafından Halkbilim Araştırmaları Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Dans Kulübü tarafından Halkbilim Araştırmaları Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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