Modern Dans Atölye Çalışması

Dans Kulübü tarafından Halkbilim Araştırmaları Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Modern Dans Atölye Çalışması

Dans Kulübü tarafından Halkbilim Araştırmaları Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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