Modern Arıcılık Anlatıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Modern Arıcılık Teknikleri ve Arıcılıkta Başarı Yolları" konulu konferansın üçüncü oturumu düzenlendi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Malkara Kültür Sarayı'nda Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında düzenlenen konferansa, Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu konuşmacı olarak katıldı.



Doğaroğlu, konferansta katılımcılara arıcılıkta modern teknikler hakkında bilgi verdi.