Model X, Kazayı Daha Olmadan Gördü!

Sürücüsüz otomobiller sizi heyecanlandırıyorsa ve faydalarını gözlerinizle görmek istiyorsanız, bir Model X sahibinin atlattığı kazayı izlemelisiniz.



Hollandalı Tesla Model X sahibi Frank van Hoesel'in paylaştığı videoda Autopilot 8.0 ekipmanlı aracın otoyolda çarpışmayı engellemek için kendi kendine karar alıp, durduğu gözleniyor. Videoda Model X'in Forward Collision Warning sisteminin ses uyarısı verip kendi kendine frene bastığını görebiliyorsunuz. Sistem radar sayesinde iki araç ötesini görebildiğinden, bu kazada bir insandan daha hızlı tepki vererek belki de hayat kurtarmış bulunuyor.







Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR



— Hans Noordsij (@HansNoordsij) 27 Aralık 2016



Kötü görünen kazada çarpıştığı görünen otomobillerde de kimseye ciddi bir zarar gelmediğini söyleyelim. Tamamen kendi kendini yöneten otomobillerden henüz çok uzak olsak da, Tesla'nın attığı küçük adımlar, otonom araçların güvenlik konusundaki faydalarını öne çıkardığı için önem taşıyor.