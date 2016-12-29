TÜMÜ
Haberler Search
Model X, Kazayı Daha Olmadan Gördü!

Model X, Kazayı Daha Olmadan Gördü!

Otonom araçların kazaları engellemekte insanlardan iyi olabileceği, Tesla Model X'ten gelen bu görüntülerde ortaya çıktı!

Model X, Kazayı Daha Olmadan Gördü!

Sürücüsüz otomobiller sizi heyecanlandırıyorsa ve faydalarını gözlerinizle görmek istiyorsanız, bir Model X sahibinin atlattığı kazayı izlemelisiniz.

Hollandalı Tesla Model X sahibi Frank van Hoesel'in paylaştığı videoda Autopilot 8.0 ekipmanlı aracın otoyolda çarpışmayı engellemek için kendi kendine karar alıp, durduğu gözleniyor. Videoda Model X'in Forward Collision Warning sisteminin ses uyarısı verip kendi kendine frene bastığını görebiliyorsunuz. Sistem radar sayesinde iki araç ötesini görebildiğinden, bu kazada bir insandan daha hızlı tepki vererek belki de hayat kurtarmış bulunuyor.

Kaynak: Chip.com.tr


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads