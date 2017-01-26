Model Uçak Yapımı ve Serbest Uçuş Eğitimi İçin Eskişehir'e Geldiler

Türk Hava Kurumu (THK) Sivas Şubesi üyelerinden oluşan 24 kişilik bir ekip, Eskişehir'in İnönü ilçesindeki THK Eğitim Merkezi'nde model uçak yapımı ve serbest uçuş eğitimi alıyor.



Eğitmenler ve rehber öğretmenler eşliğinde kapsamlı bir eğitime tabi tutulan öğrenciler yoğun bir çaba sergiliyor. THK Sivas Şubesi ekibinin Model Uçak Rehber Öğretmeni Ayla Çakır, eğitmenler ve öğretmenler eşliğinde çalışan bu grubun daha önce birçok başarıya imza attığını belirtti. Yaklaşık 3 yıldır yarışma boyutunda öğrencileri hazırladıklarını anlatan Çakır "Bu sayede öğrencilerimiz profesyonelliğe adım attılar. Hocamız, öğrencilerimize havacılığın kalbinin attığı yer diye anılan Eskişehir İnönü Kampı'nda ikinci kez eğitim veriyor. Öğrencilerimiz bilgilerini her geçen gün yeniliyorlar. Daha etkin maddeler, malzemeler kullanarak modellerini daha mükemmel hale getiriyorlar. Bu çalışmalarla birlikte sosyal bir paylaşım ortamı yakalamış oluyorlar. Aynı zamanda bir eğitimci olarak onların hayatındaki artıları görebiliyorum. Aileler çok memnun. Birlikte sosyal bir ortamı paylaştıkları gibi kötü alışkanlıklardan uzak bir grup gençlerin böyle bir işe gönül vermiş olmasına ben son derece gurur duyuyorum" diye ifade etti.



"Kendi yaptıkları modelleri uçuruyorlar"



Öğrencilerin sahaya çıkıp kendi yaptıkları modelleri uçurduğunu ifade eden Çakır, "Bundan ayrı bir lezzet alıyorlar. Türkiye'de bu anlamda yapılan yarışmalarda çok büyük başarılar elde ettik. Git gide başarılarımız arttırıyor. Uluslararası dereceler yaptık. Bundan sonraki hedefimiz, bu konuda çıtayı sadece ilimizi değil, ülkemizde de yaygınlaştırmak, sadece kendi şehrimizde değil başka illere de gidip birçok öğrencinin bu spor dalıyla tanışmasını ve sevmesini sağlamaktır. Herkesin bu spor dalıyla uğraşmasını istiyorum. 24 kişilik bir ekiple geldik. 8-19 yaş arası öğrencilerimiz var" dedi.



Ekibin eğitimiyle yakından ilgilenen THK Sivas Şubesi Saymanı ve Model Uçak Rehber Öğretmeni Musa Tuğ ise, bu zamana kadar kazandıkları başarıları dile getirerek şunları söyledi;



"Buraya, öğrencilerin profesyonel anlamda model uçak yapımı ve serbest uçuş alanında bir sınıf atlatmak üzere geldik. Son 2 yıldır Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü alıyoruz. Öğrencilerimiz artık Türkiye'ye sığmamaya başladılar. Yurt dışında da şehrimizi ve güzel ulusumuzu gururla temsil etmek için çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR