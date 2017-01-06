Model Uçak Teknik Atölyesi 14 Yaş

Model Uçak Teknik Atölyesi İstanbul Hava Müzesi'nde...



Katılımcıların; el becerisi, koordinasyon ve merak duyguları takım çalışması ile birleştirerek, ahşap ve plastikten, iki farklı kategoriden oluşan (serbest model veya kumanda kontrollü model) uçan uçaklar yapılır. Atölye sonunda katılımcılar, kendilerine gösterilen uygulama alanları içerisinde eğitmenler eşliğinde, yaptıkları uçakları uçurma keyfini yaşar. Ayrıca 3 boyutlu teknolojiler ve sanal gerçeklik cihazları kullanarak tasarladıkları uçaklarla kendilerine özgü modeller üretebilir. Kendi ürettikleri bu modelleri daha sonra günün hatırası olarak alabilirler.



Teknik Atölye



Ahşap çıtalardan kurgulanmış kompleks model uçaklar yapılır.



Çalıştıkları uçak modelleri üzerinden, 3 boyutlu tasarım programlarını kullanarak



farklı ek modeller geliştirir, 3 boyutlu yazıcılar yardımı ile bu modelleri üretebilir,



Böylece model uçaklarını modifiye ederek kişisel bir çalışma ortaya çıkarabilir.