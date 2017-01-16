Model Fabrika' Uygulaması Ankara'da Başlayacak - Eskişehir

SİNAN BALCIKOCA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Akgül, "Model Fabrika Projesi"nin etüt çalışmasının tamamlandığını, uygulamanın ilkbaharda Ankara'da başlayacağını, Bursa, Gaziantep ve İzmir gibi şehirlerde de yaygınlaştırılacağını söyledi.



Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun, ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesine yönelik verimlilik politika ve stratejileri hazırlayıp, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, 2016 yılının Türkiye genelinde verimlilik açısından etkin uygulamalar ve faaliyetlerle geçtiğini dile getirdi.



Akgül, bu yıl "Model Fabrika" adını verdikleri "Uygulamalı Yetkinlik Merkezleri Projesi"ni hayata geçireceklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Çok önemsediğimiz 'Model Fabrika' projesinin etüt çalışması tamamlandı. Mayıs, haziran gibi Ankara Sanayi Odası iş birliğinde Ankara'da ilk uygulamasını hayata geçireceğiz. Bursa, Gaziantep, İzmir gibi şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. 'Model Fabrikalar' meslek öğretme fabrikaları değildir. Fabrika veya işletmelerdeki verimlilik konusunda aksayan yönlerin ya da fabrikanın üretime ayarlanmış biçiminde görülen verimsizlik unsurlarının model fabrikada iyileştirilmesi yapılacak. Örneğin, bir fabrikadaki 8 istasyonlu montaj hattı 5 istasyona düşürüldüğünde zamandan verimlilik sağlanacaksa bu model fabrikalarda denenecek, daha sonra bunu gören yöneticiler kendi fabrikalarında bunu uygulayacak."



2017 verimli geçecek



Geçen yıl 81 ilde sanayiden okullara kadar verimlilik üzerine yaklaşık 250 uygulama yapıldığını belirten Akgül, şunları kaydetti:



"Türkiye'de verimliliğin biçimlenmesi ve sahada uygulanma planlarının yapıldığı bir yıl olarak 2016 iyi geçti diyebiliriz. 2017'de daha güzel şeyler bekliyor. Verimlilik stratejisi ve eylem planı içindeki birçok eylemin başlatılmasını ve yol almasını 2016'ya kadar yapmış olduk. 2017'de ise bunların meyvelerinin toplanacağı ve iş ortaklarının daha fazla artan bir şekilde devam edeceği bir yıl olacak."



"Çalışkan insanları yönlendirmeye ihtiyaç var"



Akgül, Türkiye'nin işgücü verimliliğinde biraz daha yol alması gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye'deki verimlilikle ilgili sorun sahiplenmedir. Aslında insanımız çok çalışkan. Bir senfoni orkestrası düşünün, farklı sesler var. 'Bunların her birinin öne çıkması' diye bir kavram olamaz. Herkes hangi müzik aletini çalıyorsa oradaki notasını en iyi çalmak zorunda. Türkiye'de bu algıyla beraber çalışkan insanlarımızı verimlilik konusunda biraz daha bilinçlendirme ve yönlendirmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Verimlilik konusunda özellikle her kentteki örnek uygulamaların diğer işletmeler tarafından bilinmesi gerektiğini anlatan Akgül, "Sanayideki nitelikli işgücünün artırılması çok önemli. Meslek yüksekokulu ve teknik liselerden gelen öğrencilerin okullarda verimlilik konusuyla tanışarak, gittikleri yerlerde verimlilik artırıcı konulara hemen uyum sağlamaları en önemli hedefimiz olmalıdır." diye konuştu.