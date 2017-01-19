Norveçli folk-pop müzisyeni Moddi, ocak ayında Salon İKSV'de!



"Valgeir Sigurdsson prodüktörlüğünde kaydettiği ilk albümü Q dergisi tarafından "geri dönülemez biçimde içinizi ısıtan ve mükemmel inşa edilmiş melankolik folk pop" olarak tanımlandı. 2010'da Angus & Julia Stone ile Avrupa'yı turladı. Avrupa'nın önemli festivallerinde boy gösterdi. Oslo'da gerçekleştirilen Øyafestivalen'deki performansıyla Pitchfork'ta kendisinden "mutlaka izlenmesi gerekenlerden" diye bahsettirdi. Topraklarından çıkan her müzisyene başka bir mod yakıştırması yapılan Nordik coğrafyanın hüzünlü ve varoluşsal kolunu temsil etti. Konserlerinde sahnede, ve sonrasında konser mekanında da sosyal medyada da hayranlarıyla kurduğu sıcak ve sınırsız ilişki ile dikkat çekti. Yaş sınırını doldurmayan hayranlarına otel lobisinde küçücük bir konser vererek sempatikliğini hat safhalara taşıdı. Politik duruşu ve aktivistliğinden asla taviz vermedi, Pussy Riot ve Vashti Bunyan gibi muhalif kadın müzisyenlerin işlerine yaptığı yorumlarla beğeni topladı. Dördüncü albümü 'Unsongs'un turnesi kapsamında, en sevdiği şehrin en sevdiği mekanında, iki birbirinden güzel konserle, izleyicisiyle kavuşmaya hazırlanıyor. "



Hayat dolu, akustik folk-pop melodileri sizleri bekliyor.



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