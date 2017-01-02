Modacı Barbaros Şansal Türkiye Hakkında Ne Dedi?

Yılbaşı tatili için KKTC'ye giden modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medyadan yayınladığı video tepki toplamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal'ın sözlerinin ardından harekete geçti. Gözaltına alınan Şansal bu akşam Türkiye'ye gönderilecek. Şansal'ın Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınabileceği belirtildi.

2015'TE UYUŞTURUCU İLE YAKALANMIŞTI

Lefkoşa Ercan Havalimanında 11 Mayıs 2015 tarihinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan Barbaros Şansal'a bir ay hapis cezası verilmişti. Şansal'ın cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesi gerekirken dönemin İçişleri Bakanı tarafından tolerans gösterilerek alınan karar yerine getirilmemişti.

BARBAROS ŞANSAL NE DEMİŞTİ?

Modacı Barbaros Şansal 'B... boğul Türkiye' sözleriyle biten videoda şu ifadeleri kullanıyor: "2017'de hepinize g...i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa'ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B... boğul Türkiye"