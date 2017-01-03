Modacı Barbaros Şansal'ın KKTC'den Sınır Dışı Edilmesi

KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren, modacı Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesine ilişkin, hükümetin ve bakanlığın gereğini yaparak yasayı uyguladığını bildirdi.



Bakan Evren, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de 2016 yılında 295 kişinin cezaevinden çıktıktan sonra ihraç edildiğine işaret ederek, diğer ihraçlarda olduğu gibi Barbaros Şansal'ın ihracında da gerek bakanlığın gerekse hükümetin yasayı uyguladığını kaydetti.



Yasaların bakanlığa vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Barbaros Şansal'ın ihracına karar verildiğini belirten Bakan Evren, "Anavatan Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik ve acılı süreçte, suç işlediği için ihraç edilmesi gerektiği halde edilmeyen, Kıbrıs Türk halkının tolerans sınırlarını zorlayarak anavatan Türkiye'ye aşırı ifadelerle dil uzatmasına hükümet olarak müsamaha etmemiz mümkün değildi." ifadelerine yer verdi.



Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile getirildiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Şansal daha sonra sevk edildiği hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.



Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.