Moda ve Sanat Dünyasını Buluşturan Yarışma
İzmir’de DreamstyleAmatör Moda Yarışması’nın finali ünlü modacı ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşti.
İzmir'de DreamstyleAmatör Moda Yarışması'nın finali ünlü modacı ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. Sevilen şarkıcı Gökhan Keser'in mini konser verdiği etkinlikte birbirinden iddialı kıyafetler mankenler tarafından sergilendi.
Çiğdem Tunç'un sunuculuğunu gerçekleştirdiği, İzmir'in yeni yaşam merkezi MaviBahçe tarafından düzenlenen yarışma sanat ve moda dünyasının tanınmış simalarını bir araya getirdi. MaviBahçe Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte önce genç yarışmacıların tasarladığı birbirinden iddialı giysiler, mankenler tarafından tanıtıldı. Jürinin oylarıyla üç genç modacı ödül almaya hak kazandı. Zehra Bozkurt, Güneşin Yansımalı isimli eseriyle birinciliğe hak kazandı. Bozkurt, ödülünü Neslihan Yargıcı, Ertan Kayıtken, Vedat Özeren'in elinden aldı. İkinciliği ise 'Magnatik' isimli tasarımıyla Gökçe Üstgül kazandı. Üstgül'ün hediyesini Banu Noyan, Şenay Düdek birlikte verdi. Hasancan Meşelik ise 'Tiana' adını taşıyan eseriyle üçüncülüğe layık görüldü. Üçüncü olan yarışmacının ödülü ise Erol Atar ve Pakize Sükan tarafından takdim edildi.
"İzmir sanatçıyı yüceltir"
Yarışma sırasında söz alan jüri üyelerinden Ertan Kayıtken, "İzmir sanatı sever, sanatçıyı yüceltir" derken, Şenay Düdek ise "İzmir halkını çok seviyorum. Bu etkinlikte onlarla bütünleşmiş olduk" dedi.
Erol Atar ise MaviBahçe'nin Türkiye'de eşine az rastlanır bir yer olduğunu söyledi.
Jüri üyeleri ise ünlü isimlerden oluştu. Jüride Koreograf Banu Noyan, Gazeteci Şenay Düdek, Modacı Ertan Kayıtken, Fotoğraf Sanatçısı Erol Atar, Modacı Neslihan Yargıcı, Şarkıcı Gökhan Keser, MaviBahçe AVM Müdürü Vedat Özeren, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Piraye Yüksel Demircan, Ege Üniversitesi Bayındırlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kemal Yanmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Canan Erdönmez, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı Elvan Özkavruk Adanır, İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Belgin Görgün, Gazeteci Besim Kazado, Diva Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pakize Sükan yer aldı. - İZMİR