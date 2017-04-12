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Moda Çekiminde Herkesi Büyüledi: Dessie Mitcheson
26 yaşındaki model düzgün fiziğiyle hayran bıraktı.
12 Nisan 2017 Çarşamba 14:41
26 yaşındaki model düzgün fiziğiyle hayran bıraktı.
Kaynak:
Milliyet.com.tr
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